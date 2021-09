In Mexico-Stad en in Acapulco in het zuidwesten van Mexico heeft er gisterenavond lokale tijd door een aardbeving een black-out plaatsgevonden. Inwoners van de hoofdstad konden vastleggen hoe er een luide knal te horen was, waarna er kortsluiting ontstond en de hele wijk zonder stroom viel. Bekijk de indrukwekkende beelden in bovenstaande video.