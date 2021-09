Alec Segaert en Cian Uijtdebroeks pakken goud en zilver op EK tijdrijden voor junioren

Alec Segaert (18) heeft goud gepakt op het EK tijdrijden voor junioren in het Italiaanse Trento. De jonge Belg legde het parcours van 22,4 in Trento in 26:26:61 af. Met Cian Uijtdebroeks (18), die tweede eindigde op vijf seconden, pakte ons land ook de zilveren medaille.

Segaert (18) zette aan het tussenpunt de snelste tijd neer en gaf zijn eerste plaats niet meer uit handen. Na 22,4 kilometer klokte hij een chrono van 26:26.61 (50,8 kilometer per uur). Uijtdebroeks (18) volgde als tweede op 05.09. De Fransman Eddy Le Huitouze reed naar het brons op 40.37.

A gold medal for Alec Segaert and a silver one for @CUijtdebroeks !!! What a stellar performance! #belgiancycling #euroroad21 pic.twitter.com/MqJpK7dXl3 — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) September 8, 2021

‘Ik heb hier echt naartoe gewerkt’, vertelde Segaert na zijn gouden tijdrit. ‘Het parcours was perfect op mijn maat. Als het allemaal samenkomt en je voelt dat je aan het vliegen bent, geeft dat een extra kick. Daarna was het nog een halfuur wachten tot de rest aankwam. De ontlading was enorm.’

Alec Segaert na de actie. Foto: Belga

‘In de hotseat had ik meer zenuwen dan voor de koers’, lacht Segaert. ‘Zeker de finish van Cian (Uijtdebroeks werd tweede, red.) heb ik met een bang hartje afgewacht. Het verschil is niet groot, maar het is er, dat is voor mij voldoende. Ik had er vertrouwen in dat ik Cian op een superdag kon kloppen. Maar ik wou op het voorhand de favorietenrol niet te hard op mij nemen. Misschien is dit een verrassing voor velen, maar ik had hier wel van durven dromen. Dit was echt een parcours op mijn maat. Het parcours op het WK heeft een minstens even goed parcours. Ook nog eens dicht bij huis, dat gaat me nog extra vleugels geven.’

Ujtdebroeks: ‘Dit is al van Evenepoel en Van Wilder geleden’

‘Dit is een topprestatie waarvan we alleen maar hadden kunnen dromen’, sprak zilveren medaille Cian Uijtdebroeks na de koers. ‘Het is al van Remco Evenepoel en Ilan Van Wilder geleden dat dit nog eens is gebeurd (dat België goud en zilver pakt, red.). Gewoon fantastisch. Ik heb mezelf wel een beetje verrast. Maar ik wist dat ik op een topdag op dit parcours, met veel rechte stukken, deze vermogens wel kon halen. Ik heb een wedstrijd tegen mezelf gereden. Misschien was het parcours nog iets meer in het voordeel van Alec, want ik ben iets lichter. Maar ik ben blij met mijn tweede plaats.’

Cian Uijtdebroeks in actie. Foto: Belga

‘Het parcours voor de wegrit van vrijdag is iets beter voor mij’, zei Uijtdebroeks nog. ‘Het is bergop, dan heeft Alec het iets moeilijker. Of we met één of twee kopmannen gaan werken, is nu moeilijk te zeggen. Explosieve jongens gaan een voordeel hebben. Het zal een afvallingskoers worden. Er gaat worden doorgereden, dat mag van mij. Maar het zal van de vorm van de dag afhangen, want er gaan ook frisse renners bij zijn die de tijdrit niet hebben gereden. Gelukkig heb ik morgen nog om te herstellen.’