Waarom is de FBI op zoek naar de Afghaanse interim-minister van Binnenlandse Zaken, Sirajuddin Haqqani?

De taliban stelden dinsdag de Afghaanse interim-regering voor. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt voorlopig geleid door een man die een beloning van 10 miljoen Amerikaanse dollar op zijn hoofd heeft staan.

Sirajuddin Haqqani wordt gezocht door de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. Hij is de zoon van de oprichter van het zogeheten Haqqani-netwerk, Jalaluddin Haqqani. Na het overlijden van zijn vader in 2018 zou Sirajuddin nu zelf de leider van deze groep zijn.

Over Sirajuddin zelf is weinig bekend. Hij zou geboren zijn tussen 1973 en 1980 en de Afghaanse nationaliteit hebben. Hij is een van de twee plaatsvervangers van talibanleider Mawlawi Hibatullah Akhundzada, naast Abdul Ghani Baradar, die de interim-premier van de Afghaanse regering geworden is.

Volgens de Amerikanen is het Haqqani-netwerk een terroristische organisatie, wat het voor Amerikanen verboden maakt om er lid van te worden, maar ook om personen die aan de groep gelieerd zijn te helpen. Directe onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de taliban lijken hierdoor toch enigszins bemoeilijkt te worden.

10 miljoen dollar

De FBI omschrijft het Haqqani-netwerk als de ‘meest dodelijke en verfijnde opstandige groepering’ van alle organisaties die op de Amerikaanse lijst van terreurbewegingen staan. Wie informatie heeft die tot de arrestatie van Sirajuddin leidt, wordt beloond met 10 miljoen Amerikaanse dollar.

Het Haqqani-netwerk wordt verantwoordelijk gehouden voor enkele van de dodelijkste aanslagen in Afghanistan in de afgelopen twintig jaar, waaronder de ontploffing van een vrachtwagen in Kabul in 2017 waarbij meer dan 150 mensen omkwamen. Ook zou de groep in september 2011 de Amerikaanse ambassade en enkele gebouwen van de Navo in Kabul aangevallen hebben. Hierbij vielen acht doden, vier van hen burgers.

In het FBI-profiel van Sirajuddin staat dat hij onder meer gezocht wordt ’voor verhoor in verband met de aanval van januari 2008 op een hotel in Kabul’. Bij deze aanslag kwamen zes mensen om het leven, één van hen was een Amerikaans staatsburger. Ook zou hij in 2008 plannen gemaakt hebben voor een aanslag op de toenmalige Afghaanse president Hamid Karzai.

Al-Qaida

Het Haqqani-netwerk is actief sinds de vroege jaren ‘80 en werd opgericht na de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan. De groep kreeg destijds geld van de Amerikaanse overheid om onder andere wapens te kopen om mee tegen de Russen te vechten.

Het netwerk sloot zich in 1995 aan bij de taliban en zou nauwe banden onderhouden met Al-Qaida. Oprichter Jalaluddin zou in de jaren ‘80 een mentor van Osama bin Laden geweest zijn, de tijd waarin de Al-Qaida-oprichter zijn gedachtengoed vorm gaf.