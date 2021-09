Een reclamespot van een Indiaas juwelenmerk met een transgender model in de hoofdrol krijgt veel lof toegezongen in India en ver daarbuiten. De spot vertelt het verhaal van een transgender vrouw die haar transitie doormaakt van onzekere tiener naar stralende bruid.

De rol werd gespeeld door de 22-jarige Meera Singhania Rehani, die zelf een transitie doormaakte op haar 18de: ‘Dat ik moest acteren met een baard was voor mij erg moeilijk. Het was alsof ik mijn gevecht opnieuw moest voeren. Maar uiteindelijk werd het een prachtige ervaring.’

Het spotje werd intussen online al meer dan 2,3 miljoen keer bekeken sinds het gelanceerd werd in april. Dat de video zo populair zou worden, had het 96 jaar oude juwelenmerk Bhima zelf niet verwacht. ‘Omdat onze markt eerder traditioneel is, waren we bezorgd over hoe mensen op de spot zouden reageren. Maar we wilden dat het een gesprek zou starten, dus gingen we ermee door’, zegt Navya Rao, hoofd marketing bij Bhima, aan BBC.

Het bedrijf kreeg al veel positieve feedback vanuit de lgbti-gemeenschap: ‘Bedankt om iemand zoals mezelf te tonen op het scherm, voor de eerste keer voelt het alsof mijn verhaal ook telt.’

In India wonen naar schatting twee miljoen transgender personen, sinds 2014 hebben zij in de wet gelijke rechten gekregen. Maar in het land blijft transfobie bestaan: transgender personen worden vaak verbannen uit hun huizen of verstoten door hun families. Ook in films van het populaire Bollywoodgenre worden transgender personen vaak afgebeeld als karikaturen.