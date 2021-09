Hoogste stijging van prijzen voor landbouwgrond in vijf jaar

De gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond is tijdens de eerste zes maanden van dit jaar met 10,3 procent gestegen in vergelijking met het jaargemiddelde van 2020, tot 53.760 euro. Dat blijkt woensdag uit de nieuwe landbouwbarometer van de federatie van het notariaat (Fednot). Het gaat om de grootste stijging van de afgelopen vijf jaar.

‘Net zoals bij andere soorten vastgoed zit de prijs van landbouwgrond in de lift’, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. De voornaamste redenen voor deze prijsstijging: de lage rentevoeten en het beperkte aanbod.’ In Vlaanderen bedroeg de prijsstijging +10,7 procent, in Wallonië +8 procent. In de periode 2016-2021 steeg de gemiddelde prijs na inflatie met +27,2 procent in Vlaanderen. In Wallonië ging het om een stijging van +21 procent.

• Overzicht | Hoe sterk zijn de woningprijzen gestegen in uw gemeente?

Het prijsverschil voor een hectare landbouwgrond tussen Vlaanderen en Wallonië neemt toe: een landbouwgrond in Vlaanderen kost vandaag gemiddeld 25.800 euro meer. Landbouwgrond was in de eerste zes maanden van 2021 het duurst in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. Kopers betaalden er gemiddeld meer dan 70.000 euro per hectare.

• Wat mag het kosten om de boer van zijn veld te halen?

‘Landbouwgrond is een zeer specifieke markt met grote prijsverschillen per provincie en zelfs per gemeente’, zegt van Opstal. ‘Niet verpachte grond is bijvoorbeeld veel meer waard dan pachtgrond waarvan de pacht nog lang loopt.’