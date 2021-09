Nederlandse uitkeringsinstantie betaalt 2,2 miljoen euro te veel uit, ontvangers hoeven niet terug te betalen

De Nederlandse uitkeringsinstantie UWV heeft tussen 2019 en 2020 de uitkeringen van ongeveer 1.200 mensen dubbel uitbetaald. Dat laat de instantie woensdag weten.

De uitkeringsgerechtigden kregen gemiddeld 1.800 euro te veel op hun bankrekening bijgeschreven, in één geval werd 14.000 euro te veel uitbetaald, meldt De Volkskrant. Het ontvangen geld hoeft om ‘diverse redenen’ niet terugbetaald te worden.

Volgens het UWV is de dubbele uitbetaling in enkele gevallen lastig vast te stellen en is op mensen die de fout zelf bij de instantie hebben gemeld ‘niet adequaat gereageerd’.

De oorzaak van de vergissing was een systeemfout. Het UWV spreekt van een ‘complexe samenloop van regelgeving die kan leiden tot ongewenste situaties in de uitvoering’. De dubbele betalingen kwamen aan het licht na een steekproef in januari van dit jaar. De instantie zegt inmiddels extra controles uit te voeren om soortgelijke zaken in de toekomst te voorkomen.

Het is de tweede keer in ruim een jaar dat het UWV in het nieuws komt omdat er te veel uitbetaald is. Afgelopen augustus werd bekendgemaakt dat er voor 17 miljoen te veel aan voorschotten aan uitkeringsgerechtigden overgemaakt was. Ook dit geld werd toen niet teruggevorderd.