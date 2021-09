Oproep | Gevallen door de tramsporen

In Gent is tien dagen geleden een jongeman overleden nadat hij al fietsend ten val was gekomen: op een regenachtige dag gleed hij uit over de tramsporen. Het UZ Gent maakt melding van gemiddeld 500 gekwetsten per jaar, binnengebracht op spoed na een val door de tramsporen.

We zijn op zoek naar getuigenissen: wat waren de omstandigheden waarin u ten val kwam? Welke kwetsuren liep u op? Heeft het uw gedrag veranderd: rijdt u bijvoorbeeld om met de fiets, om sporen te vermijden, of… neemt u voortaan de tram in plaats van de fiets? We horen het graag, met vermelding van uw contactgegevens, via binnenland@standaard.be.