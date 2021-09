Weerbericht | Voorlopig laatste kans op nazomeren

Net als de voorbije dagen wordt het ook woensdag nog zonnig en warm. De temperaturen kunnen lokaal 29 graden bereiken. Donderdag slaat het weer om en wordt het wisselvallig met buien en mogelijk onweer. Dat meldt het KMI.

Woensdag krijgen we dus eerst nog een droge, zonnige en warme dag, met enkele hoge wolken. De maxima liggen tussen 23 graden in de Hoge Venen en lokaal 29 graden in Laag- en Midden-België, bij een matige zuidoostenwind.

In de loop van de nacht van woensdag op donderdag neemt in het westen en langs de Franse grens de bewolking toe met op het eind van de nacht daar enkele buien, bij zachte minima tussen 11 en 18 graden.

Donderdag wordt het dan wisselend tot soms zwaarbewolkt met buien die lokaal onweerachtig kunnen zijn. De maxima liggen tussen 19 graden in de Hoge Venen en 24 of lokaal 25 graden in het westen.

Vrijdagochtend is het zwaarbewolkt met regen of enkele buien ten zuiden van Samber en Maas. Elders is het overwegend droog met soms wat zon. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met enkele (mogelijk onweerachtige) buien. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden.

Ook tijdens het weekend is het vaak bewolkt met kans op een beetje neerslag. De maxima dalen verder richting 20 à 21 graden. En ook voor het begin van volgende week verwacht het KMI eenzelfde wisselvallig weer, met maxima die dan onder de 20 graden zouden zakken.