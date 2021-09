Gentse tramsporen maken dodelijk slachtoffer

Een val op natte tramsporen in de buurt van het Lippensplein in Gent werd een 35-jarige fietser fataal. Het ongeval gebeurde vorige maand al, maar details raakten nu pas bekend. Gent heeft wereldwijd de slechtste cijfers wat tramspoorongevallen betreft.

Eind augustus gleed een fietsende 35-jarige West-Vlaming in de regen uit op de tramsporen in de buurt van het Lippensplein in Gent. Hij zou met zijn borstkas op een ijzeren verkeerspaaltje zijn gevallen. Ongeveer twee uur nadat de hulpdiensten hem hadden meegenomen, maakten een scheur van de aorta en bloedingen rond de longen een einde aan het leven van de man uit Izegem. Dat berichtte Het Laatste Nieuws.

Zo’n fatale afloop is uitzonderlijk, maar volgens het UZ Gent had in 2018 een kwart van de fietsongevallen te maken met tramsporen. Dat komt neer op 500 ongevallen per jaar. Volgens VRTNWS is dat het slechtste cijfer ter wereld.

De Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) stelt dat er in de historische binnenstad geen ruimte is voor aparte fietspaden. ‘We hebben die trams ook nodig.’ Het probleem aanpakken is volgens hem een gedeelde verantwoordelijkheid van De Lijn - verantwoordelijk voor de sporen zelf, de stad Gent - verantwoordelijk voor het wegdek, en de andere overheden.

Stad Gent werkt aan oplossingen, zei de schepen op Radio 1. Ten eerste moet de signalisatie beter, op basis van ervaringen van fietsers. De stad is fietsroutes aan het organiseren die de tramsporen zo veel mogelijk vermijden. Verder wil hij de cursussen die de stad geeft over fietsen over tramsporen uitbreiden.