Taliban stellen nieuwe regering voor: met terreurverdachte, zonder vrouwen

Mohammad Hassan Akhund zal aan het hoofd van de nieuwe Afghaanse regering staan. Dat werd dinsdag bevestigd door Zabihullah Mujahed, woordvoerder van de taliban, meer dan drie weken nadat die de macht overnamen. De mede-oprichter van de taliban, Abdul Ghani Baradar wordt de nummer twee.

Sirajuddin Haqqani, de leider van het Haqqani-netwerk dat in de VS op de lijst van terroristische organisaties staan, wordt minister van Binnenlandse Zaken. Dat kan de relatie met de Amerikanen onder druk zetten. Mullah Yaqoob, de zoon van de voormalige talibanleider Mohammed Omar,wordt minister van Defensie. Mullah Abdul Salam Hanafi wordt tweede afgevaardigde. Amir Khan Muttagi wordt minister van Buitenlandse Zaken, met Mullah Abdul Ghani Barader en Mullah Abdul Salam Hanafi als twee afgevaardigden.

Op de vraag waarom er geen vrouwen werden aangesteld, antwoordde een woordvoerder dat het kabinet nog niet volledig was samengesteld. De woordvoerder verzekerde dat de taliban, die een ‘inclusief’ beleid hebben beloofd, zouden proberen om ‘mensen uit andere delen van het land’ mee te nemen in de regering. Gevraagd naar het uiteendrijven van een demonstratie in Kaboel dinsdag, zei Mujahid dat de taliban ‘nog niet getraind’ zijn in het beheer van betogingen en riep hij demonstranten op om de autoriteiten een dag op voorhand op de hoogte te brengen van bijeenkomsten.

De nieuwe regering staat voor enorme uitdagingen om stabiliteit te brengen. Economisch gaat het heel slecht in Afghanistan, prijzen voor levensmiddelen swingen de pan uit en er is een tekort aan cash geld. Het wegvallen van geld uit het buitenland zadelt de Afghanen op met tekorten. Een hongersnood kan het gevolg zijn.

Politiek gezien wordt het moeilijk om het gesprek gaande te houden met de Amerikanen. President Joe Biden verwacht dat de taliban alle banden met terroristische organisaties breken, maar hebben tochSirajuddin Haqqani, de leider van het Haqqani-netwerk, minister gemaakt.