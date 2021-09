De Postenpakker | De schepping behoeft geen inleiding

De makers van Scheire en de schepping zaten kennelijk te popelen om dit programma ­eindelijk van de Woestijnvis-zolder te halen, waar het in 2014 was beland. Dat maken wij toch op uit de rotvaart waarmee het nieuwe, vierde seizoen uit de startblokken is geschoten.

Vooral in de eerste aflevering, vorige week, volgden de antwoorden en reacties op de wetenschappelijke vragen die presentator Lieven Scheire zijn panel voorgeschotelde, ­elkaar wel heel snel op. In de tweede aflevering van dinsdag ging het er al iets rustiger aan toe. Zo kwamen de heel uiteenlopende onderwerpen pas goed tot hun recht. En dat verdienen ze, want stuk voor stuk zijn ze goed gevonden – een hele opgave nu iedereen tegenwoordig zijn ­eigen trivia­quiz bij elkaar kan googelen. Daarnaast werden de onderwerpen ook nog eens zorgvuldig uitgewerkt én netjes afgerond.

Neem bijvoorbeeld de diorama’s (driedimensionale miniatuurmodellen) van plaatsen ­delict die de Amerikaanse pathologe Frances Glessner Lee in ­elkaar stak en waarmee ze een pionier werd in de forensische wetenschap. Natuurlijk moesten de panelleden zelf met zo’n diorama aan de slag, terwijl de presentator hen – iets te snel – naar de ­ware toedracht van een echt gebeurde moord uit 1944 gidste. Het was Scheire, die behalve de regie ook voldoende sérieux behield en het grappenmaken overliet aan zijn vier ­panelleden, op z’n best.

De inbreng van die panelleden, vooral ­bekend van andere Woestijnvis-producties, kwam helaas vaak niet uit boven het niveau van De slimste mens ter wereld. Bij die quiz is het geleuter van Van Looy en co. misschien een reden om te kijken, maar hier hebben we liever de slimme, veelal taalhumoristische bindteksten van Scheire. En daar was het vrij lang op wachten. Het inleidende kennismakingsrondje met het panel duurde bijna tien minuten, waardoor er voor de ­eigenlijke Schepping nog maar een halfuur overbleef. Laat dat obligate praatje toch weg. We zullen elders wel vernemen waarom comédienne Amelie Albrecht van Tinder is gegooid en wat de favoriete ­frituur­snacks van haar collega William Boeva zijn. Geef ons ­liever nog wat wonderen van de natuur (de bismutkristallen van dinsdag) en de techniek (de ‘zwevende’ stoel van vorige week). Die roepen een aha-erlebnis op, een gevoel dat we krijgen bij plots verworven inzicht.

Of zou een geslaagde grap daar ook toe in staat zijn? Een absurde dan, die een hersenkronkel in ons brein legt. Toen panellid ­Jonas Geirnaert tijdens het rondje detective spelen suggereerde dat het slachtoffer misschien aan covid-19 was gestorven, moesten we daar toch onbedaarlijk om lachen. Dat ­panel mag dus nog wel even blijven zitten.

Scheire en de schepping, dinsdag om 20.35 uur op Play4.