Brusselse coronapas vanaf oktober zo goed als rond

De kans is groot dat een digitaal Overlegcomité tussen de regeringen woensdag groen licht geeft aan de uitbreiding van het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in het Brussels Gewest.

Het Overlegcomité van 20 augustus besliste dat gewesten het CST, waarmee vaccinatie, een negatieve test of een herstel wordt bewezen, voor meer konden inzetten dan enkel georganiseerde evenementen zoals nu.

Daarvoor is een nieuw samenwerkingsakkoord nodig tussen de verschillende regeringen in het land. Vanavond werd die tekst bij technische besprekingen gefinaliseerd. Het akkoord geeft Brussel, dat met een lage vaccinatiegraad kampt, het recht om het CST vanaf 1 oktober verplicht te maken voor wie ouder is dan zestien in horeca, discotheken, evenementenzalen, sporthallen of conferentiezalen wil betreden. Dat meldt Le Soir en werd bevestigd aan De Standaard.

Momenteel moet de horeca in Brussel nog om 1 uur sluiten. Voor massa-evenementen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt de leeftijd twaalf jaar. Na goedkeuring door de regeringen moet het samenwerkingsakkoord nog langs de Raad van State en de parlementen.