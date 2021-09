Belg omgekomen bij ongeval in Oostenrijkse Alpen

Een Belgische man is maandagvoormiddag omgekomen bij een ongeval in Tirol. Over de omstandigheden van het ongeval wil Buitenlandse Zaken niets kwijt.

De Oostenrijkse krant Kronen Zeitung uit Tirol maakt melding van een 46-jarige Belg die verongelukt is na een val in het Zillertal, een regio in de deelstaat Tirol. Hij zou zijn evenwicht verloren hebben bij een afdaling en daarna 250 meter diep zijn gevallen. De politiehelikopter vloog het lichaam het dal in naar Mayrhofen.

Buitenlandse Zaken kan geen details geven over de omstandigheden van het ongeval of de identiteit van het slachtoffer, maar bevestigt wel dat de man is overleden.

Sinds juni 2021 vielen volgens de Oostenrijkse krant al 42 doden in de Alpen in Tirol.