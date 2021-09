Minister Demir stuurt deurwaarder naar 3M: ‘Het getalm moet stoppen’

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een deurwaarder gestuurd naar de Belgische hoofdzetel van het Amerikaanse bedrijf 3M en naar drie individuele bestuurders van het bedrijf, zo heeft ze bevestigd in het VTM Nieuws.

Minister Demir zet na overleg binnen de Vlaamse regering een formele juridische stap om ervoor te zorgen dat het Amerikaanse bedrijf 3M haar verantwoordelijkheid opneemt.

Vanavond gingen deurwaarders met een formele ingebrekestelling naar de hoofdzetel van 3M in België, de Zwijndrechtse vestiging én naar drie individuele bestuurders van het bedrijf. De komende dagen gebeurt hetzelfde aan de overkant van de oceaan bij de Amerikaanse hoofdzetel van 3M én de bestuurders van moederbedrijf 3M Company. Onder hen onder meer vicepresident milieuzaken Rebecca Teeters en ceo Michael Roman. Teeters werd vrijdag ondervraagd in de PFOS-commissie, maar gaf enkel ontwijkende antwoorden.

‘Na de hoorzitting van vrijdag denk ik maar één ding: 3M, what the PFAS are you doing? De Vlaming heeft recht op duidelijkheid en al het getalm moet stoppen. Tegen 1 oktober moet 3M over de brug komen met middelen, manieren om de sanering aan te pakken en meer informatie’, verduidelijkt Demir in een persbericht.

Indien het bedrijf niet ingaat op deze ingebrekestelling, dan zal Demir binnen de Vlaamse regering het gesprek aangaan en overwegen om procedure(s) in te stellen om de multinational strafrechtelijk, burgerrechtelijk en/of administratiefrechtelijk te laten vervolgen. Daar zijn volgens Demir verschillende mogelijkheden voor.