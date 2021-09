Stadionverbod en boete voor Amin (13) na selfie met sterspeler op veld

De dertienjarige voetbalfan Amin besloot om zaterdagavond het voetbalveld op te rennen tijdens de kwalificatiewedstrijd van Nederland en Montenegro, om een selfie te maken met zijn favoriete speler Memphis Depay. Hij kreeg een stadionverbod van 15 maanden en een boete van 100 euro. ‘Het is niet het goede voorbeeld, maar ik moest het proberen.’

‘Er stonden nog twee minuten op de klok, en ik vroeg me af of ik het zou doen of niet’, zei Amin aan het jeugdjournaal van Nos. ‘Toen dacht ik, je leeft maar één keer. Ik pakte mijn kans en ben gewoon gegaan.’

De voetballer ging met de jonge fan op de foto, maar maande hem direct aan om weg te gaan. ‘Je weet dat het niet hoort, maar als hij er is dan maak ik een foto’, zei Depay. ‘Rennen zei hij, en toen gaf hij me een zetje om weg te gaan’, zei Amin over dat moment.

De Nederlandse voetbalbond KNVB herhaalt dat het streng verboden is om op het veld te lopen. ‘Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen, jong of oud, het veld op lopen tijdens de wedstrijd. Nu was alles onschuldig, maar het kan onveilige situaties opleveren’, reageerde KNVB aan het jeugdjournaal.

Daarom krijgt Amin een stadionverbod en een boete. ‘Ik heb tenminste de foto met Memphis’, zei Amin. ‘Het was tien seconden, voor de security kwam zat ik terug op mijn stoel.’ Toch weet de jongen dat zijn acties fout waren. ‘Er staat niet voor niets een hek, het is niet het goede voorbeeld, maar ik dacht, ik leef maar één keer, nu moet ik gaan.’

In totaal renden zestien fans het veld op die avond, die een stadionverbod krijgen van vijf jaar en een boete van 450 euro. Omdat Amin zo jong is, kreeg hij een mildere straf.