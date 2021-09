Vlaamse geneeskundestudenten willen plafond op Franstalige starters

1.100 kandidaten slaagden voor de toelatingsproef geneeskunde en mogen in de Federatie Wallonië-Brussel aan hun opleiding tot arts beginnen. De Vlaamse geneeskundestudenten reageren verontwaardigd: zij moeten niet alleen slagen, er mag maar een beperkt aantal kandidaten starten.

In Vlaanderen wordt voor de toelatingsexamens het aantal dokters waarvoor plaats is op de arbeidsmarkt vastgelegd. Dat ‘contingent’ hangt af van de beschikbare riziv-nummers. In Franstalig België mag iedereen die voor de proef slaagt starten. Oneerlijk, vindt de vereniging van de studenten Geneeskunde in Vlaanderen VSOG.

Dit jaar mag in Vlaanderen 130 procent van het contingentaantal starten en in de Franse gemeenschap 220 procent, berekende VGSO. ‘Aan Vlaamse zijde moeten we jaarlijks gemotiveerde kandidaten de toegang tot de artsenopleiding ontzeggen’, klaagt voorzitter Nicolas De Cleene aan.

In Wallonië start een te hoog aantal studenten en studeert ook een te hoog aantal af, volgens de groep. In principe zouden zij niet allemaal mogen worden toegelaten tot de arbeidsmarkt. ‘We zien echter elk jaar dat dit teveel aan Waalse afstuderende studenten toch een riziv- nummer krijgt, wat eigenlijk onacceptabel is ten opzichte van Vlaanderen’, aldus De Cleene.

Omdat er in Vlaanderen een tekort is aan bepaalde specialisten, gaan er stemmen op om het contingent in zijn geheel af te schaffen. Maar het probleem situeert zich eerder binnen de opleiding, vindt VGSO. ‘Met het toelatingsexamen laten we een begrensd aantal studenten in de opleiding toe, daarna komt de opdracht om deze naar de juiste vervolgopleidingen te begeleiden en hierin de juiste verhoudingen te bekomen.’

VGSO pleit ervoor de studenten vroeg in de basisopleiding te informeren over de huidige tekorten en overschotten. Ze moeten ook vroeger in de opleiding in contact komen met deze knelpuntspecialisaties.