Nieuwe regels aan Afghaanse universiteiten: gordijn scheidt het klaslokaal

De private universiteiten in Afghanistan openden maandag voor het eerst de deuren sinds de machtsovername van de taliban. Vrouwen werden er niet geweerd, maar het gemengd onderwijs in hogescholen en universiteiten werd wel afgeschaft. In sommige klassen werd een gordijn opgehangen als scheiding tussen de mannelijke en vrouwelijke studenten.

De organisatie van het Afghaanse onderwijs wordt op de voet gevolgd sinds de taliban de macht drie weken geleden overnam. Tijdens de regeerperiode van 1996-2001 werd het meisjes en vrouwen verboden onderwijs te volgen. De taliban staat erop dat het deze keer anders wordt en dat de vrouwenrechten wel zullen worden gerespecteerd, als de sharia maar wordt gevolgd. Hoe dat in de praktijk zal verlopen, is nog koffiedik kijken.

Foto: AFP

Voorlopig is al duidelijk dat vrouwen verplicht een hoofddoek moeten dragen en dat er afzonderlijke in- en uitgangen moeten zijn voor vrouwen. Ook moeten vrouwelijke studenten in een aparte ruimte les krijgen, als dat niet mogelijk is mag de ruimte gescheiden worden door een gordijn. Dan moeten de vrouwen vijf minuten eerder het lokaal verlaten, en in wachtruimtes wachten tot hun mannelijke collega’s het gebouw verlaten hebben. Vrouwen moeten les krijgen van vrouwen, indien dat niet mogelijk is mag de les gegeven worden door een extreem gelovige man.

Leerkrachten en studenten in universiteiten in de grootste steden van Afghanistan, Kaboel, Kandahar en Herat, getuigden aan Reuters dat vrouwelijke studenten nu apart moesten gaan zitten, of enkel toegang kregen tot sommige delen van campus. ‘Gordijnen ophangen is echt onacceptabel’, zei de 21-jarige Anjila, student aan de universiteit van Kaboel aan Reuters. ‘Ik voelde me vreselijk toen ik het klaslokaal binnenkwam, we gaan stilaan terug in de tijd.’ Volgens Anjila zaten mannen en vrouwen voor de opkomst van de taliban ook niet samen in de klas, maar werden lokalen nooit fysiek gescheiden van elkaar.