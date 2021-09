FOD Economie kreeg vorig jaar recordaantal meldingen van oplichting en fraude

De FOD Economie heeft vorig jaar 55.755 meldingen van oplichting en fraude ontvangen, een toename met meer dan 30 procent ten opzichte van 2019. Dat blijkt dinsdag uit het jaarverslag van de Economische Inspectie.

De forse toename in 2020 is volgens de FOD Economie vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal meldingen die met corona te maken hebben. De meest voorkomende meldingen waren die over fraude bij het online kopen en verkopen van goederen en diensten (22 procent).

Daarna volgden vervelende telefoontjes van marketingbureaus die hun producten proberen te verkopen (12 procent), gevolgd door spookfacturen: fictieve facturen voor goederen of diensten die men niet besteld heeft (8 procent).

Covid-19 inspireert oplichters

Fraudeurs en oplichters maakten vorig jaar van de coronacrisis gebruik om valse webshops te creëren. Die speelden in op de lockdown door onder andere bureaubenodigdheden, materiaal om thuis te sporten, mondmaskers of ontsmettingsgels te verkopen. Het aantal meldingen daarover steeg met 150 procent (meer dan 12.500 meldingen). Daarbij werden de bestelde producten niet geleverd of werden gegevens gebruikt voor phishing.

Fraudeurs maakten ook frauduleuze reisvouchers en valse e-mails en sms’en in naam van de overheid. Meer dan 70 websites en 385 accounts (bankrekeningnummers, telefoonnummers en e-mailadressen) werden geblokkeerd.

De Economische Inspectie voerde in 2020 ook 9.101 covid-19-gerelateerde controles uit, zoals bijvoorbeeld controles op het naleven van de verplichte sluiting van handelszaken. Daarnaast werden er 136 onderzoeken opgestart naar aanleiding van meldingen over nagemaakte of niet-genormeerde mondmaskers. Daaruit vloeiden 69 processen-verbaal en 3 waarschuwingen voort.

Uniek loket voor alle consumentenklachten

‘Sinds 2015 is het aantal meldingen van bedrog, oplichting of fraude ten nadele van consumenten bij de FOD Economie meer dan verdrievoudigd’, zegt minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS).

‘Om de ontvangst en de opvolging van deze meldingen te verbeteren, verdienen de digitale instrumenten een nog grotere investering. Daarom zal het uniek loket voor alle vragen en klachten van consumenten een belangrijke doelstelling zijn van de regering om de consumenten beter te beschermen.’

Evenveel bescherming online als offline

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) laat in een reactie weten dat het noodzakelijk is dat de consument er bewust van gemaakt wordt dat hij of zij online en offline over evenveel rechten en bescherming beschikt.

‘Deze cijfers maken duidelijk dat de strijd tegen online fraude enorm is. Eerst en vooral zullen we fraudeurs hard aanpakken, bijvoorbeeld door criminele websites meteen offline te halen. Daarnaast is een gewaarschuwd online consument er twee waard. Een aanbod dat te mooi lijkt om waar te zijn, is dat ook vaak’, aldus De Bleeker.