Ineos-Grenadiers snelt naar winst in ploegentijdrit Ronde van Groot-Brittannië, Brit Ethan Hayter nieuwe leider

De formatie van Ineos-Grenadiers heeft de ploegentijdrit in de Ronde van Groot-Brittannië naar zich toegetrokken. De ploeg van nieuwe leider Ethan Hayter was 17,5 seconden sneller dan Deceuninck-Quick Step en nog eens drie seconden meer dan Jumbo-Visma. Wout van Aert staat in het algemene klassement derde op 16 seconden van Hayter.

Na twee individuele etappes was het dinsdag de beurt aan een ploegentijdrit van 18,2 kilometer met aankomst in de National Botanic Garden in Wales. Een van de vragen was wat Rally Cycling, de ploeg van leider Robin Carpenter, hier kon laten zien naast vaste waarden als Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick Step en Ineos-Grenadiers. De ploegen konden vrijwel voluit gaan, want alleen in de laatste vijf kilometers kwamen er hoogtemeters bij kijken. Met in de laatste 1,3 km een klimmetje aan 5,3 procent.

Het Britse Saint Piran zette de eerste richttijd neer: 22:54. Die tijd hield maar heel even stand want het andere Britse team Ribble Weldtite Pro Cycling deed een minuut en 20 seconden beter. Maar dan moesten Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick-Step en Ineos-Grenadiers nog van start gaan. Van Aert en co. hadden het onderweg even lastig vanwege materiaalpech bij George Bennett, maar bewezen bij hun aankomst toch hun sterkte en hadden, ondanks een lekke band in de laatste kilometer bij Pascal Eenkhoorn, met 20:42,500 de voorlopig beste tijd op het bord gezet.

De vreugde bij de Nederlandse ploeg zal wel maar even geduurd hebben want Deceuninck-Quick-Step kwam al met een snellere tijd voorbij het tussenpunt. En ook op de eindmeet waren Alaphilippe en co. uiteindelijk licht sneller dan hun Nederlandse collega’s, drie seconden om precies te zijn.

De winnaar leek vast te liggen maar Ineos-Grenadiers besliste daar nog anders over. De Britse ploeg kwam maar liefst 17,5 seconden sneller over de streep waardoor ze niet alleen de ritwinst pakt maar nu ook met Ethan Hayter de leiderstrui in eigen rangen heeft. Zijn ploegmaat Dennis staat tweede, Wout van Aert volgt als derde op 16 seconden.