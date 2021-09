De avond dat Parijs in het hart getroffen werd

Honderddertig doden en driehonderdvijftig gewonden. Een golf van nietsontziende terreur trok de avond van 13 november 2015 door Parijs. Het trieste dieptepunt van de terreurcampagne van IS in Europa. De drie auto’s met de tien zelfmoordterroristen, onder wie de broers Salah en Brahim Abdeslam en Abdelhamid Abaaoud, waren op 12 november uit België vertrokken.

Zeventigduizend toeschouwers waren er die vrijdagavond 13 november in het Stade de France in Saint Denis (Parijs) waar ‘Les Bleus’ om 21.00 uur voetbalden tegen Duitsland. Onder hen ook de Franse president François Hollande. Om exact 21.16 uur hoorden die zeventigduizend samen met miljoenen televisiekijkers een enorme explosie.

Niemand die toen kon vermoeden dat Parijs aan het begin stond van een nooit geziene urenlange explosie van geweld, dood en vernieling. Franse en Belgische speurders maakten na de aanslagen een minutieuze reconstructie van het verloop van de aanslagen.

Op camerabeelden achteraf uit de buurt van het Stade de France was te zien hoe de Iraakse zelfmoordterrorist Ahmad al Mohammad, een Duitse vlag over zijn schouders gedrapeerd, zich om 21.16 uur opblies aan ingangspoort D, vlakbij café Events. Gelukkig was het terras van het café op dat moment leeg. De match was al een kwartier bezig. Alle toeschouwers waren het stadion al binnen.

Chaos in het Stade de France na de explosies. getty images

De drie zelfmoordterroristen waren minuten te laat voor wat eigenlijk hun plan was: zoveel mogelijk doden maken midden in de mensenmassa. En omdat ze geen tickets hadden voor de match, was het stadion binnenraken langs de controles geen optie.

Een dienster van het café Events raakte bij die eerste explosie zwaargewond. Manuel Colado Dias, een buschauffeur die net een groep supporters had afgezet, stierf op het terras.

Vier minuten later volgde een tweede explosie aan poort H. De Irakees Mohammad Almahmod, gekleed in een T-shirt van Bayern München, liet er zijn bommengordel ontploffen, maar hij doodde alleen zichzelf.

Om 21.53 uur was er een derde explosie, de hevigste. Vlak bij de McDonald’s aan poort B raakten 53 mensen gewond toen de Brusselse Syriëstrijder Bilal Hadfi zichzelf liet ontploffen. Uit het onderzoek nadien bleek dat Hadfi kort voordien had gebeld met Abdelhamid Abaaoud, de coördinator van de reeks aanslagen.

Salah Abdeslam (links) en Mohamed Abrini (rechts) op bewakingsbeelden van een tankstation in de omgeving van Parijs, enkele dagen voor de aanslagen. afp

Achtergelaten bommengordel

De drie zelfmoordterroristen werden kort voor 21 uur vlak bij het Stade de France afgezet door een zwarte Renault Clio, met aan het stuur Salah Abdeslam. Abdeslam reed vervolgens van het Stade de France naar het 18e arrondissement van Parijs en liet de wagen daar achter.

Hij belde naar vrienden uit Molenbeek Hamza Attou en Mohammed Amri die hem in de loop van de nacht kwamen ophalen. Tot op vandaag is niet helemaal duidelijk of Abdeslam zich die avond ook had moeten opblazen.

Op 23 november werd de bommengordel die hij had achterlaten, ontdekt in een vuilnisbak bij Montrouge. Er was een defect aan het ontstekingsmechanisme. Allicht was het niet de bedoeling dat Salah Abdeslam die nacht de moordpartij zou overleven, als enige van de tien zelfmoordterroristen.

Konvooi van de dood

Een dag voor de aanslagen, op 12 november, waren de tien IS-terroristen die de aanslagen zouden plegen samen richting Parijs vertrokken vanuit hun safehouse in de Rue du Fort in Charleroi.

‘Het konvooi van de dood’ noemde Mohamed Abrini, alias ‘de man met het hoedje, het tijdens zijn ondervragingen. Hij hielp op 12 november de terroristen naar Parijs overbrengen.

Sommige van de tien hadden elkaar nog nooit gezien. Ze waren alleen of in kleine groepjes teruggekeerd vanuit Syrië en ze hadden verspreid gezeten over een hele reeks safehouses in Brussel.

Het waren de broers Salah en Brahim Abdeslam die samen met Mohamed Abrini de drie auto’s huurden om hen vanuit ons land naar Parijs te brengen. De nacht voor de aanslagen verbleven de terroristen verspreid over een hotel en een huurhuisje in Alfortville en Bobigny, vlak bij Parijs.