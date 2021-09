3x3 Belgian Lions mét strafklacht en intern tuchtonderzoek naar EK

De Cel Sportfraude van de federale politie buigt zich over de ‘spooktoernooien’ van de 3x3 Lions. Die behaalden in Tokio een verdienstelijke vierde plaats, maar zouden te weinig toernooien hebben gespeeld voor kwalificatie en daarover gelogen hebben. Vrijdag spelen de vier Antwerpse basketballers niettemin op het EK 3x3 in Parijs.

‘Basketball Belgium, Association Wallonie-Bruxelles de Basketball en Basketbal Vlaanderen hebben inmiddels de beschikbare informatie over de vermeende fraude in het 3x3 basketbal verzameld en zich gebogen over de verdere aanpak van het dossier’, luidt het in een persbericht.

‘De federaties wensen dat dit dossier grondig wordt onderzocht en contacteerden in dat opzicht de Cel Sportfraude van de federale politie. De strafklacht wordt gecombineerd met een intern tuchtonderzoek bij Basketbal Vlaanderen.’

Blijven presteren

Zolang de onderzoeken lopen, volstaat volgens Basketball Belgium de beschikbare informatie niet om bepaalde spelers te schorsen. Thibaut Vervoort, Rafaël Bogaerts, Thierry Marien en Nick Celis, die op de voorbije Olympische Spelen op de vierde plaats eindigden, kunnen dus deelnemen aan het EK.

‘Om de lopende onderzoeken optimaal te laten verlopen, zullen de drie federaties geen verdere verklaringen afleggen en vragen zij met aandrang om de betreffende spelers niet te belasten, zodat zij zich maximaal kunnen richten op hun sportieve prestaties.’

Eerder legden de federaties de verantwoordelijkheid om de feiten te onderzoeken bij de internationale basketbalfederatie Fiba. Die stelde sinds juni 2021 op de hoogte te zijn van de beschuldigingen, maar bij gebrek aan bewijs de zaak niet verder te zullen onderzoeken.

Spelers bevestigen noch ontkennen

De Standaard berichtte eind vorige maand dat er tussen 31 augustus 2019 en 30 oktober 2019 bij de internationale basketbalfederatie Fiba 27 fictieve toernooien werden geregistreerd om de ranking op te krikken en zo aan de olympische kwalificatietoernooien deel te kunnen nemen.

De spelers ontkenden noch bevestigden in een reactie. ‘U heeft net zoals iedereen live kunnen zien hoe wij niet zonder moeite of inspanning de olympische kwalificatie afgedwongen hebben op het terrein in Debrecen, Hongarije’, klinkt het.

‘We waren destijds een goed team dat in aanmerking kwam voor kwalificatie en hebben dit in 2021 op het terrein waargemaakt. Verder hebben we eigenlijk geen commentaar. Dit zou afbreuk doen aan het harde werk en de vele opofferingen die we maandenlang hebben geleverd.’