Het National Film and Sound archive of Australia (NFSA) heeft dinsdag een video gedeeld van de laatste Tasmaanse tijger Benjamin. Dat deden ze 85 jaar nadat de buidelwolf was gestorven in de Beaumaris Zoo in de Australische stad Hobart. Franse experts hebben de zeldzame zwart-wit archiefbeelden uit 1933 omgezet naar kleur. Bekijk het hierboven.

De beelden, die in 1933 werden vastgelegd door de Australische zoöloog en natuuronderzoeker David Fleay, zijn de meest bekende van het uitgestorven buideldier. Dankzij de samenwerking tussen het NFSA en de Parijse art director van Composite Films, Samuel François-Steininger, is het originele zwart-wit negatief nu te bewonderen in kleur.

Het team deed eerst onderzoek naar de kleuren van Tasmaanse tijger en gebruikte vervolgens geavanceerde technologie voor het inkleuringproces. De kleuren werden bepaald aan de hand van tekeningen, schetsen en schilderijen, maar ook door huiden die in verschillende musea worden bewaard.