Nederlandse gemeente wil dat wijzigen van naam met slavenachtergrond goedkoper wordt

De Nederlandse gemeente Utrecht wil dat het goedkoper wordt voor inwoners om hun naam te wijzigen, wanneer deze een link heeft met het slavernijverleden. Nu is voor zo’n naamsverandering een screening van het ministerie van Justitie en Veiligheid nodig, die duizenden euro’s kost.

Dat meldt de Nederlandse nieuwssite NU.nl. Wie in Nederland een ‘vervelende’ naam heeft kan bij het ministerie een verzoek indien om deze te wijzigen. Bij een achternaam als Plassen of Poepjes wordt zo’n verzoek probleemloos ingewilligd en wordt de naam voor zo’n 800 euro aangepast. Maar wie een naam heeft die verwijst naar het koloniale verleden van Nederland moet meewerken aan een psychologisch onderzoek.

Dat kan zo duizenden euro’s kosten en als het verzoek tot naamsverandering wordt afgewezen krijgt de aanvrager dit geld niet terug. De gemeente Utrecht vindt dit onacceptabel en zegt tegen Nu.nl die kosten desnoods op zich te willen nemen. Ook de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag willen dat de kosten voor naamswijziging met als reden het koloniale verleden afgeschaft worden.

Eendragt

Achternamen die verwijzen naar het slavernijverleden zijn bijvoorbeeld Vriesde, wat is afgeleid van De Vries. Of Kenswil, van Wilkens. Ook werden slaven soms vernoemd naar een stad zoals Barneveld of Seedorf. In sommige gevallen werd de stadsnaam achterstevoren gespeld, zoals Madretsma voor Amsterdam. Soms werd de naam van de plantage als achternaam gegeven, Eendragt is daar een voorbeeld van.

In Utrecht loopt momenteel een onderzoek waarin bekeken wordt hoeveel inwoners hun achternaam vanwege koloniale banden zouden willen veranderen. De resultaten daarvan worden in december verwacht.

In 2020 werd in Nederland 2.863 keer een verzoek tot naamsverandering ingediend. Sinds september 2020 werd één verzoek gedaan om een achternaam aan te passen, omdat de naam een link met slavernij had.