Man valt huisbaas aan in Antwerpen

In de Lange Nieuwstraat in Antwerpen was dinsdagmiddag een grote politiemacht op de been. Een man had zich verschanst in zijn woning en dreigde het pand in brand te steken. Hij werd overmeesterd door de speciale eenheden.

De bewoner van een pand in de Lange Nieuwstraat was dinsdagochtend rond 9 uur binnengedrongen bij zijn huisbaas, die in hetzelfde gebouw woont en nog lag te slapen. ‘Hij heeft de huisbaas verwond’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De aanvaller vluchtte vervolgens terug naar boven en verschanste zich in zijn appartement. ‘Hij zei dat hij brand zou stichten’, vertelt Bruyns.

Wat volgde was een urenlange politie-interventie. Er werd een perimeter ingesteld en opgetrommelde politieploegen probeerden op de dolgedraaide man in te praten. ‘Hij bleef weigeren om naar buiten te komen’, legt Bruyns uit. Terwijl de Antwerpse politie het gesprek met de man bleef voeren, werden speciale eenheden van de federale politie opgetrommeld.

‘Zij hebben de man uiteindelijk overmeesterd’, aldus Bruyns. De verdachte raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, hij zal later verhoord worden.

Door de politie-interventie ondervond ook het bovengrondse tramverkeer in de omgeving van binnenstad hinder. De trajecten van tramlijnen 1, 7, 11 en 24 werden een tijdje ingekort.