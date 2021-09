Interministeriële conferentie om arbeidskrapte te counteren

Federaal minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS), organiseert volgende week een vergadering met de regionale ministers van Werk om snel een antwoord te bieden aan de roep naar werknemers in knelpuntberoepen.

De krapte op de arbeidsmarkt dreigt de economische groei te ondermijnen. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) zei een paar weken geleden nog in deze krant dat de arbeidsmarkt in Vlaanderen roodgloeiend staat. In Wallonië vreest men dat er geschoolde handen tekort gaan zijn voor de heropbouw na de overstromingen in combinatie met het Waalse relanceplan. Wanneer die conferentie gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk.

Ze stond oorspronkelijk voor vrijdag gepland, maar kan niet doorgaan door een agendaprobleem.

Dermagne kondigde die interministeriële conferentie aan in de marge van de eerste Werkgelegenheidsconferentie die hij vandaag en morgen organiseert. Die bekijkt hoe op middellange en lange termijn de werkzaamheidsgraad naar de magische 80 procent kan opgetrokken worden.