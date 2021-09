Jonge Nieuw-Zeelanders die een huis willen kopen zoeken hun heil op... Tinder

In hun wanhopige zoektocht naar een koophuis komen Nieuw-Zeelandse jongeren steeds vaker uit bij dating sites. De huizenprijzen in het land liggen zo hoog dat het als jonge single vrijwel onmogelijk is geworden een woning te kopen, daarom zoeken veel van hen een partner. Niet om hun leven mee te delen, maar een hypotheek.

Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van data die door dating app Tinder werd verstrekt. De gemiddelde huizenprijs in Nieuw-Zeeland is in een jaar tijd met 22 procent gestegen, zo bleek onlangs uit onderzoek.

Met name jongeren, die vaak nog weinig financiële reserves hebben, worden steeds vaker afgewezen bij hun hypotheekaanvragen. Banken vragen over het algemeen een aanbetaling van 20 procent van de prijs van een huis, wat met een gemiddelde huizenprijs van tegen een miljoen Nieuw-Zeelandse dollar meestal betekent dat er meer dan 150.000 euro contant meegebracht moet worden. Voor de doorsnee Nieuw-Zeelander is dat ruim drie keer een jaarinkomen.

Tinder

Singles zoeken daarom hun heil op dating apps en sites, zoals Tinder. ‘De bank zei me dat ik een partner moet vinden om een huis te kopen’, zo staat op het profiel van een Tinderaar te lezen. ‘Ik zoek gewoon iemand om een huis mee te kopen, niets serieus’, klinkt het bij een andere gebruiker van de dating app.

Volgens Tinder was de zinsnede ‘ik wil een huis kopen’ of een variatie daarop het afgelopen jaar ruim tweeënhalf keer zo vaak te vinden in de profielen op de dating app dan een jaar eerder.

Uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek onder consumenten blijkt dat huisvesting de grootste zorg is voor Nieuw-Zeelanders, belangrijker dan bijvoorbeeld de coronapandemie, misdaad en voedselprijzen.