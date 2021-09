‘Nobelprijs’ van Clouseau, ‘Porselein’ van Yasmine, ‘Düm tek tek’ van Hadise... de Belgische songwriter Stefaan Fernande had een hand in dozijnen hits. Dinsdagochtend raakte bekend dat hij is overleden.

Het belang van Stefaan Fernande, en de stempel die hij drukte op het muzikale landschap, kan moeilijk worden overschat. Hij schreef onder meer de muziek en de tekst van ‘Porselein’ en ‘Meisjes aan de macht’ van Yasmine en ‘Düm tek tek’, waarmee Hadise in 2009 Turkije vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. Ook bij Clouseau debuteerde hij sterk, met ‘Nobelprijs’ in 1996. Daarna zou hij nog een vijftigtal nummers schrijven voor de groep.

De lijst met artiesten met wie hij samenwerkte, is dan ook schier eindeloos: Natalia, De Kreuners, Will Tura, Guido Belcanto, Metejoor, Christoff, Isabelle A, Gene Thomas, Erik Van Neygen, Willy Sommers, Kinderen voor Kinderen, 2Fabiola, Rob de Nijs, Dana Winner, Free Souffriau, Mama’s Jasje, Get Ready… noem maar op.

Hij won vier keer de Zomerhit van Radio 2 en werd in 2019, als erkenning voor zijn hele carrière, opgenomen in de Eregalerij.

Fernande was nog steeds heel actief. Dit voorjaar bezorgde hij Camille Dhont een monsterhit met ‘Vuurwerk’ en hij schreef ook drie songs voor de nieuwe plaat van Niels Destadsbader, die dra verschijnt. Hij was jarenlang getrouwd met de Mechelse acteur Danny Riesterer (Familie, Recht op recht), die eerder dit jaar overleed.