Israëlische aanvallen op Gaza

Israël heeft in de nacht van maandag op dinsdag luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook nadat vanuit het Palestijnse gebied brandballonnen op Israël waren neergekomen.

‘Gevechtsvliegtuigen hebben deze nacht een atelier voor de productie van raketten van Hamas en een militair terrein van Hamas in Khan Younes in het zuiden van de Gazastrook geviseerd’, zo verklaarde het Israëlische leger in een mededeling. Medische bronnen in Gaza zeggen dat de aanvallen geen slachtoffers gemaakt hebben.

Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een vergelding voor de brandballonnen die de islamistische beweging Hamas vanuit Gaza had gelanceerd. Eerder op de dag had de Israëlische brandweer drie bosbranden gemeld in de nabijheid van de grens met Gaza.

Gevangenen ontsnapt

De aanvallen vinden ook plaats in de nasleep van de ontsnapping van zes Palestijnse gevangenen uit een Israëlische gevangenis. De meesten van hen waren leden van de Islamitische Jihad, een andere gewapende groep die opereert vanuit Gaza. De Israëlische troepen richtten maandag checkpoints rondom Gaza in om te verhinderen dat de voortvluchtigen de strook zouden bereiken.

De Israëlische luchtmacht voerde de voorbije weken verscheidene gelijkaardige raids uit op het Palestijnse gebied, dat wordt gecontroleerd door Hamas maar al bijna vijftien jaar wordt geblokkeerd door Israël. Ook aan de grens kwam het de voorbije weken weer geregeld tot confrontaties. Daarbij vielen meerdere doden en tientallen gewonden.