Zes Vlaamse partijvoorzitters in de clinch op Voka-debat

De partijvoorzitters van CD&V, Open Vld, N-VA, Vlaams Belang, Groen en Vooruit zijn maandagavond voor het eerst in tijden met elkaar in de clinch gegaan tijdens een fysiek debat. Dat ging er bij momenten fors aan toe.

Bart De Wever, Tom Van Grieken, Joachim Coens, Egbert Lachaert, Meyrem Almaci en Conner Rousseau kruisten maandagavond de degens op het podium van de Henry Le Boeuf-zaal van de Brusselse Bozar. Op PVDA na waren alle Vlaamse partijen met vertegenwoordiging in een parlement maandagavond aanwezig op het debat dat ondernemersorganisatie Voka organiseerde ter ere van de aftrap van het politiek-economische jaar.

De partijvoorzitters mochten zo voor het eerst in tijden nog eens fysiek debatteren en wilden duidelijk één en ander kwijt. Voka had op voorhand vijf thema‘s aangestipt, maar verder dan de arbeidsmarkt en klimaat en energie kwam het zestal niet vooraleer de tijd op was.

Vormingen

Grote inhoudelijke nieuwigheden hadden de voorzitters niet in petto, al lanceerde Lachaert (Open Vld) wel een voorstel om mensen na twee jaar inactiviteit een contract te laten sluiten waarin ze zich ertoe verbinden om opleidingen of vormingen te volgen. Van Grieken (Vlaams Belang) stelde dan weer voor om vijftigplussers daarvan vrij te stellen, CD&V-voorzitter Joachim Coens pleitte voor een ‘totaalaanpak’ met veel aandacht voor de werkbaarheid.

‘Mensen moeten werken kunnen combineren met een gezin. Je kunt beter aantrekken met een pot honing dan met een pot azijn.’ Ook Meyrem Almaci (Groen) benadrukte dat flankerende maatregelen belangrijk zijn om mensen aan het werk te krijgen en te houden. ‘Die ouders met kinderen met een beperking voor wie de schoolbussen niet afkomen: dat zijn mensen die willen werken, maar dat niet kunnen.’

Kernuitstap

Wat energie betreft kwam de discussie over de kernuitstap al snel bovendrijven. N-VA-voorzitter Bart De Wever diste een quote op van huidig minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) uit 2009 op waarin ze zou zeggen dat vijf kerncentrales allemaal sluiten in hetzelfde jaar gelijkstaat aan ‘kaarsjes aansteken’, waarop Almaci benadrukte dat de N-VA al jaren in de regering zat ‘maar niets heeft gedaan om de kernuitstap voor te bereiden’.

‘Wij hebben gekozen voor bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Ik heb een minister die van dag één is beginnen te werken, om vanuit de puinhoop die ze heeft gekregen te bekijken hoe we die drie doelstellingen kunnen waarmaken’, klonk het fors.

2025

De federale regering houdt in het regeerakkoord vast aan de kernuitstap in 2025, maar evalueert de situatie nog wel in november. Bij problemen met de bevoorradingszekerheid kunnen de twee jongste kerncentrales in principe open blijven, al heeft uitbater Engie Electrabel een tijdje geleden al beslist om verdere investeringen voor een eventuele levensduurverlenging van de reactoren te schrappen.

Voor Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is het in elk geval zaak om de betaalbaarheid in het oog te houden. ‘Maar nu hebben we kernenergie én hebben we nagenoeg de hoogste energieprijzen van Europa. Dus zeggen dat we de kerncentrales open moeten houden voor de betaalbaarheid, dat houdt geen steek.’