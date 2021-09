Frankrijk rouwt om overleden acteur Belmondo: ‘Hij blijft voor altijd “Le Magnifique”’

Het overlijden Jean-Paul Belmondo laat Frankrijk niet onberoerd. Volgens zijn advocaat was de 88-jarige acteur al enige tijd erg moe. ‘Hij is rustig gestorven’, liet Michel Godest weten. Maar cultureel Frankrijk is in rouw.

‘Hij blijft voor altijd “Le Magnifique”’, reageert president Emmanuel Macron op Twitter. ‘Jean-Paul Belmondo was een nationale schat, vol zwier en lachsalvo’s, met snelle woorden en een soepel lichaam, sublieme held en familieman, onvermoeibare waaghals en tovenaar met voorden. In hem vonden we onszelf terug.’ In 2019 gaf Macron Belmondo nog de titel van Grootofficier. President François Mitterand verleende Belmondo in 1991 het Legioen van Eer, de hoogste Franse nationale onderscheiding, en in 2012 kreeg Belmondo zelfs de medaille van de Leopoldsorde, één van de hoogste Belgische onderscheidingen.

‘Bedankt, Jean-Paul’, schreef Thierry Frémaux, algemeen afgevaardigde van het filmfestival van Cannes. Hij prees ‘de vrijgevigheid van man en acteur’. In 2011 ontving Belmondo een Gouden Palm voor zijn levenswerk.

Het filmfestival van Venetië, dat tot zaterdag plaatsvindt, ‘denkt met grote genegenheid en bewondering terug aan de acteur Jean-Paul Belmondo, icoon van de Franse en internationale cinema, en de eerste buitengewone vertolker van de geest van de moderniteit specifiek naar de Nieuwe Golf’.

Alain Delon, die samen met Belmondo in verschillende films speelde, zei hij maandag op CNews ‘volledig verwoest’ te zijn. ‘Ik ga proberen volhouden, maar het zou niet erg zijn als we samen zouden vertrekken’, zei Delon. ‘Hij was een deel van mijn leven.’

‘Jean-Paul was en blijft voor mij, zoals voor zoveel anderen, het beeld van vitaliteit. Hij zal altijd in mijn hart zijn’, reageerde actrice Claudia Cardinale in een verklaring die haar agent aan AFP stuurde.