Goudschat, ouder dan de Vikingen, teruggevonden in Denemarken

Een amateurarcheoloog, die net een metaaldetector had aangeschaft, heeft een zesde-eeuwse schat van 22 gouden voorwerpen teruggevonden in het zuidwesten van Denemarken. Dat heeft de museumgroep Vejle Museerne, die de schat zal huisvesten, maandag aangekondigd.

‘De schat bestaat uit meerdere gouden voorwerpen, waaronder een medaillon zo groot als een schotel. Het bevat veel symbolen, waarvan sommigen ons nog onbekend zijn, wat ons zal toelaten onze kennis te vergroten van de mensen uit deze periode, die het Vikingtijdperk voorafging’, vertelde Mads Ravn, onderzoeksdirecteur van de Vejle Museerne.

De schat weegt iets minder dan een kilogram. De ontdekking gebeurde in de buurt van Jelling: geschiedkundigen beschouwen die plek als de bakermat van de koningen van het Vikingtijdperk, dat tussen de achtste en de twaalfde eeuw gedateerd wordt. De schat werd al zes maanden geleden opgegraven, maar dat werd zorgvuldig geheim gehouden.

Bepaalde voorwerpen vertonen motieven en inscripties in het runenalfabet, die mogelijk verwijzen naar heersers uit die tijd, maar ook doen denken aan de Noorse mythologie. Een voorwerp beeldt de Romeinse keizer Constantijn De Grote af, die heerste in de vierde eeuw. ‘Het is de symboliek afgebeeld op de voorwerpen die hen uniek maakt, nog meer dan de ontdekte hoeveelheid voorwerpen’, zei Ravn.

Foto: Vejlemuseerne

Volgens eerste onderzoeken zou de schat als godenoffer neergelegd kunnen zijn door een plaatselijke notabele, tijdens de chaotische periode waarin een vulkaanuitbarsting in IJsland in 536 de hemel bedekte met as en het klimaat van Noord-Europa overhoop haalde.

De schat wordt vanaf februari 2022 tentoongesteld in de Vejle Museerne.