Geen andere filmster veroverde twee zo diverse publieken als Jean-Paul Belmondo: eerst gezicht van de nouvelle vague, dan plat commerciële superster.

Als je Jean-Paul Belmondo mocht geloven – dat is een grote als -– is het als volgt begonnen. ‘Ik liep over de Champs-Elysées en ik werd aangesproken door een rare vogel met een zonnebril die me voorstelde ...