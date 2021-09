Jan Jambon: ‘Arbeidsmarktbeleid moet in één hand, de Vlaamse hand’

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil het arbeidsmarktbeleid én het gezondheidsbeleid na 2024 naar Vlaanderen halen, zo heeft hij benadrukt tijdens zijn speech op de bijeenkomst van werkgeversorganisatie Voka aan de start van het nieuwe werkjaar. ‘Wat we zelf doen, doen we echt wel beter.’

Jambon focuste in zijn speech op het Vlaamse Relanceplan en riep Voka-leden op om samen met hen aan de uitwerking van dit plan te werken. Er wordt volgens Jambon via het plan ‘Vlaamse veerkracht’ niet enkel miljarden euro’s geïnvesteerd in een duurzaam herstel, het moet Vlaanderen ook in beweging zetten. Het plan moet Vlaanderen ‘naar de top brengen’ en ‘de vierde industriële revolutie resoluut omarmen’.

Maar om nog verdere groei te realiseren, is het volgens Jambon broodnodig dat de Vlaamse regering meer te zeggen heeft over de arbeidsmarkt en het gezondheidsbeleid. ‘Wat we zelf doen, doen we echt wel beter. In Brussel en Wallonië ligt de werkzaamheidsgraad met respectievelijk 61 en 65 procent een pak lager dan die in Vlaanderen, wij halen 75 procent. Maar we kunnen nog veel en veel beter. We kennen de recepten om richting tachtig procent werkzaamheidsgraad te gaan, maar een aantal van die hefbomen blijven nog steeds federaal.’

‘Daarom moet na 2024 het arbeidsmarktbeleid, maar ook het gezondheidsbeleid, in één hand, in onze hand. Zodat we eindelijk kunnen doorpakken met de nodige hervormingen die federaal niet mogelijk blijken’, aldus Jambon.

Hij verwees ook naar de succesvolle vaccinatiecampagne in Vlaanderen. ‘Waar we de regie wel hadden, daar hebben we gedaan wat moest: excelleren. Kijk naar onze vaccinatiecampagne. Niemand doet ons dat na.’

Asymmetrische samenwerkingsakkoorden

Toch wil Jambon niet wachten tot 2024 en hoopt hij zo snel mogelijk werk te maken van een asymmetrische uitoefening van de bevoegdheden rond het arbeidsmarktbeleid. ‘Op die manier kan federaal beleid aangepast worden aan de realiteit van Vlaanderen, want die is nu eenmaal anders dan de realiteit in Brussel en Wallonië’, aldus Jambon. Eerder riep ook Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) op tot die asymmetrische samenwerkingsakkoorden.

Dat is volgens Jambon ‘de enige manier om op een duurzame wijze de financiën terug op orde te krijgen, om ruimte te maken voor investeringen, voor groen en voor meer welvaart’.

‘Ik heb alle vertrouwen dat viceminister-president Hilde Crevits zich verder in dit dossier zal vastbijten. Ze vraagt dat asymmetrisch beleid aan de federale regering en ze zal dat blijven doen. De federale overheid moet hier over de brug komen’, aldus Jambon.