Emma Meesseman schittert in wereldwijde reclamespot Nike

Topmerk Nike heeft een commercial opgenomen met Belgian Cat Emma Meesseman als absolute ster. Het is voor het eerst dat een vrouwelijke Europese basketstbalspeelster mag schitteren in een wereldwijde reclamespot van Nike.

De boodschap van het filmpje is duidelijk: “Je hoeft je niet te gedragen als een bepaald persoon, of je hoeft niet van een bepaalde plaats te komen om je dromen achterna te gaan.”

Het filmpje bewijst nog maar eens dat Emma Meesseman de wereld aan het veroveren is. Ze ligt al sinds 2020 onder contract bij Nike, maar het is de eerste keer dat de 28-jarige Ieperse zo prominent in beeld komt. Ze treedt met de wereldwijde reclamespot in de voetsporen van meerkampster Nafi Thiam.