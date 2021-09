Nu ook officieel: Didier Lamkel Zé komt dit seizoen niet meer in actie voor Antwerp

Antwerp heeft een oplossing gevonden voor zijn enfant terrible Didier Lamkel Zé De 24-jarige Kameroense winger wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Slovaakse club DAC 1904. Dat bevestigde Antwerp maandag.

Antwerp plukte Lamkel Zé, een jeugdspeler van Rijsel, in 2018 weg bij de Franse tweedeklasser Niort. Hij groeide uit tot één van de smaakmakers van Antwerp, maar haalde even vaak met zijn fratsen het nieuws. Vorig seizoen kreeg hij van Franky Vercauteren nog een laatste kans, maar in de plannen van de nieuwe trainer Brian Priske kwam hij niet meer voor.

Na zes speeldagen staat DAC 1904 met 8 punten op de zesde plaats in de Fortuna Liga. Vorig seizoen werd de club uit Dunajská Streda vicekampioen, na Slovan Bratislava. Dat leverde een plaats op in de tweede voorronde van de Conference League, waarin het Servische Partizan Belgrado een te grote hindernis bleek.