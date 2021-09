Koning Filip en koningin Mathilde testen opnieuw negatief en mogen uit quarantaine

Koning Filip en koningin Mathilde hebben een tweede keer negatief getest op covid-19. Vanaf dinsdag hervatten ze hun activiteiten, zo meldt het Paleis maandag.

Donderdag raakte bekend dat een lid van de koninklijke familie besmet was met het coronavirus. Een goede bron bevestigde dat het om een van de jongste kinderen van het koningspaar ging. De koning en de koningin ondergingen zelf meteen een PCR-test, waarvan de resultaten negatief waren.

De voorbije dagen beperkte het koningspaar zijn contacten en schrapte het alle activiteiten. Het ging om een audiëntie in het kader van het burgerinitiatief Be Heroes, het bijwonen van de Memorial Van Damme, en een bezoek van koningin Mathilde aan het Antwerspe ModeMuseum. Intussen hebben koning Filip en koningin Mathilde ook een tweede negatieve PCR-test afgelegd. Daardoor kunnen ze vanaf dinsdag hun activiteiten hervatten.

De koningin brengt dinsdag een bezoek aan basisschool KAZ in Zottegem, de koning gaat woensdag langs bij de Foyer des Jeunes des Marolles in Brussel. De audiëntie van Be Heroes is intussen opnieuw ingepland op 16 september, het bezoek van koningin Mathilde aan het Antwerpse ModeMuseum vrijdag.

Vertrek naar Groot-Brittannië

Vorige week maakte het Koningshuis bekend dat de twee oudste telgen naar het Verenigd Koninkrijk trekken. Prinses Elisabeth zal geschiedenis en politiek studeren aan het Lincoln College, dat deel uitmaakt van de universiteit van Oxford. Haar broer Gabriël trekt dit jaar naar het National Mathematics & Science College in Warwickshire, in de Engelse regio West Midlands. Het is niet bekend of ook zij mogelijk blootgesteld zijn aan het virus.