Linkse politici waarschuwen voor mogelijke coup Braziliaanse president Bolsonaro

Meer dan 150 parlementariërs, ministers en oud-presidenten uit 26 landen hebben maandag in een open brief gewaarschuwd voor een mogelijke couppoging van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Hij zou dit van plan zijn op 7 september.

Onder de ondertekenaars van de brief zijn de Amerikaanse linguïst Noam Chomsky, de Britse oud-Labourleider Jeremy Corbin, voormalig Spaans premier José Luis Rodriguez Zapatero en Yanis Varoufakis, de voormalige Griekse minister van Financiën.

De groep denkt dat Bolsonaro en zijn bondgenoten zich aan het voorbereiden zijn op een militaire staatsgreep in Brazilië. Dinsdag 7 september zou daarvoor een bijzonder symbolische dag zijn, omdat het land die dag de onafhankelijkheid van Portugal in 1822 viert.

‘We maken ons grote zorgen over de onmiddellijke dreiging tegen de democratische instellingen van Brazilië en we blijven waakzaam om deze voor en 7 september te verdedigen’, klinkt het in de brief. ‘De bevolking van Brazilië worstelt al tientallen jaren om de democratie te beschermen tegen militair bewind. Bolsonaro mag hen nu niet van de democratie beroven.’

Capitool

Bolsonaro heeft er bij zijn landgenoten op aangedrongen dinsdag massaal de straat op de gaan om hun steun aan zijn regering te betuigen. Naar verwachting zullen meer dan 5.000 politieagenten worden ingezet om het Braziliaanse Congres te beschermen. Gevreesd wordt voor vergelijkbare taferelen als op 6 januari van dit jaar bij het Amerikaanse Capitool, dat toen bestormd werd door Trump-aanhangers, nadat deze door de toenmalige president waren opgehitst.

Linkse politieke leiders hebben er bij hun volgelingen op aangedrongen om geen tegenprotesten te houden, om aanvaringen tussen de twee groepen te voorkomen. Donderdag zei de opperrechter van het Braziliaanse hooggerechtshof, Luiz Fux, nog dat mensen zich bewust moeten zijn van de ‘juridische gevolgen van hun daden’ als de protesten uitdraaien op geweld, ongeacht hun politieke voorkeuren. ‘Vrijheid van meningsuiting staat niet gelijk aan geweld en bedreigingen’, waarschuwde Fux.

Coronacrisis

Uit peilingen blijkt dat 60 procent van de kiezers in geen geval op Bolsanaro zal stemmen bij de verkiezingen van volgend jaar. Veel Brazilianen zijn niet tevreden over de chaotische aanpak van de coronacrisis door Bolsonaro. In mei waren in heel Brazilië grote demonstraties tegen Bolsonaro’s coronabeleid.