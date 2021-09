Franse ex-voetballer overlijdt na coma van bijna veertig jaar

De Fransman Jean-Pierre Adams, voormalig verdediger van onder meer OGC Nice en Paris Saint-Germain, is op 73-jarige leeftijd overleden. Adams verzeilde 39 jaar geleden in een coma na een medische fout.

Een mislukte knieoperatie ligt aan de basis van de tragedie, Adams kreeg in 1982 een foute hoeveelheid verdoving toegediend bij wat een routineoperatie moest zijn. De dag van zijn operatie was er een artsenstaking en moest een onervaren anesthesiste verschillende verdovingen toedienen. De dosering bij Adams was te hoog, de voetballer dreigde in coma te geraken. Bij het intuberen werd vervolgens in plaats van de zuurstoftoevoer open te zetten, die per ongeluk afgesloten.

De voetballer liep hersenschade op, en zou nooit meer wakker worden. Zijn vrouw Bernadette haalde hem na vijftien maanden uit het ziekenhuis om hem thuis te verzorgen. Ze heeft hem tot zijn dood in hun huis in het Zuid-Franse Caissargues bijgestaan. ‘Jean-Pierre voelt, ruikt, hoort en beseft het als de hond blaft. Maar hij kan niet zien’, zei Bernadette over haar man in 2007. Tot zijn dood kon Adams zelfstandig ademen, de ogen openen en sluiten en voedsel innemen. ‘Ik denk dat hij mijn stem herkent, stoppen met toedienen van voedsel is onmogelijk.’

Het ziekenhuis heeft nooit excuses aangeboden, maar na een rechtsgang van ruim twaalf jaar kreeg Bernadette een jaarlijkse toelage. Daar kon ze naar eigen zeggen van leven.

Les Blues

In totaal speelde Adams 22 interlands voor het Franse elftal, maar hij werd in 1948 geboren in de Senegalese hoofdstad Dakar. Op tienjarige leeftijd kwam hij met zijn grootmoeder op pelgrimstocht naar Europa, die hem inschreef in een katholieke school in Montargis. Hij werd later geadopteerd door een Frans koppel.

Op 22-jarige leeftijd werd zijn talent voor voetbal ontdekt. Samen met Marius Trésor werd hij het eerste zwarte verdedigingsduo van Les Blues. Uiteindelijk speelde hij voor Nimes van 1970 tot 1973 en voor PSG van 1977 tot 1979.