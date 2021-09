De Franse acteur Jean-Paul Belmondo is overleden, zo heeft zijn advocaat bevestigd aan AFP. Hij werd 88 jaar oud. ‘Hij was al enige tijd erg moe en is rustig gestorven,’ zei de advocaat Michel Godest.

Belmondo werd beroemd als de huisacteur van de grootmeester van de nouvelle vague, Jean-Luc Godard en speelde in enkele van diens beste films: À bout de souffle, Une femme est une femme en Pierrot le fou. Uiteindelijke speelde hij mee in meer dan tachtig films, hoewel hij eerst een carrière als bokser ambieerde. Toch stapte hij in de filmwereld.

Eind jaren vijftig veroverde hij de Franse filmwereld. Fascinerend hoe mijlenver deze uitdagende films staan van Belmondo’s latere werk. De acteur leerde snel de andere kant van het spectrum kennen: het brede publiek dat hem ondanks zijn bokserstronie als romantische held omarmde in de mantel- en degenfilm Cartouche. Kunst en populariteit vochten enkele jaren om zijn aandacht, tot hij in de jaren zeventig steeds dieper wegzakte in een zee van banale actiefilms en onnozele komedies, waarvan Le solitaire en Joyeuses pâques bedroevende voorbeelden zijn.