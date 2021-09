Molenbeekse terreurcel domineert Frans ‘proces van de eeuw’

Woensdag start het proces rond de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. In concertzaal Bataclan, op verschillende terrassen en aan het Stade de France vielen toen samen 130 doden. De meeste daders kwamen daarbij om, op één man na: Salah Abdeslam. Hij staat, samen met 19 andere verdachten terecht. Wat mogen we ervan verwachten? En wat is het belang van zo’n proces voor de samenleving?