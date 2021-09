Simone Biles reageert op critici: ‘Sommigen noemen mij een opgever, maar ik hoor ze niet over mijn zeven medailles’

Een maand nadat Simone Biles verstek moest geven tijdens de teamfinale op de Olympische Spelen, plaatste ze op Instagram een boodschap voor haar volgers. ‘De Olympische Spelen gingen niet zoals gepland, maar ik ben nog steeds trots op mijn carrière’, schreef de 24-jarige Amerikaanse gymnaste.

‘Ik kan niet geloven dat de Olympische Spelen al een maand geleden zijn’, begon Biles haar post. ‘De afgelopen Olympische Spelen nemen niet weg wat ik in het verleden bereikt heb. Ik ben trots op mijn carrière en alle prestaties die ik leverde.’

Het woord opgeven staat niet in mijn woordenboek’, ging Biles verder. ‘Sommigen noemen mij wel een opgever, maar ik hoor ze niet over mijn zeven Olympische medailles die ik behaalde. Die medailles maakten van mij de meest succesvolle gymnaste aller tijden.’

Biles ging in Tokio alsnog aan de haal met zilver in de teamcompetitie en brons in de finale aan de balk. In Rio won ze vier keer goud - op de vloer, op de sprong, en individueel en met het team in het allround - en een bronzen op de balk.