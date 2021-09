Nieuwe documentaire: ‘Théo Hayez was mogelijk niet alleen bij verdwijning’

Een Australisch opsporingsprogramma suggereert dat Théo Hayez niet alleen was de nacht dat hij verdween in Byron Bay in Australië. De toen 18-jarige Belg verdween op 31 mei 2019 en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Mogelijk is er ook een verband met de verdwijning van een 42-jarige vrouw.

Hayez, afkomstig uit Overijse, was sinds eind 2018 op vakantie in Australië. Hij werd voor het laatst gezien op 31 mei 2019 in surfparadijs Byron Bay. Hij zou begin juni dat jaar terugkeren naar België. Het signaal van zijn telefoon werd de dag nadien opgepikt bij de vuurtoren van Byron Bay. Dat is voer voor veel speculaties rond zijn verdwijning.

Het programma Under investigation, dat maandagavond lokale tijd uitgezonden is op de Australische zender Channel 9, focust op het politieonderzoek en de vermoedens van familieleden van Hayez, de privédetective Ken Gamble en de consultant in cyberveiligheid Nigel Phair. Zij onderzochten de gegevens en geolocaties die van de telefoon van Hayez konden worden gerecupereerd, hoewel het toestel nooit is gevonden.

De makers van het onderzoeksprogramma suggereren dat de Belg niet alleen was toen hij verdween. Hij zou op een bepaald moment zijn gsm niet meer bij zich gehad hebben, terwijl het toestel wel nog steeds werd verplaatst. Dat is te zien op de locatiegegevens.

‘Wij zijn er vrij zeker van dat er een of meer mensen waren die Théo die nacht had kunnen ontmoeten’, verklaarde Jean-Philippe Pector, de peter van Hayez, in het programma. Hij riep mensen die informatie hadden opnieuw op om zich te melden.

Het programma legt ook een verband tussen de verdwijning van Théo Hayez en die van een 42-jarige vrouw. Zij raakte in oktober 2019 vermist in Byron Bay en haar stoffelijke overschot werd in juni 2020 gevonden in de regio.

Eerste hoorzitting

In september droeg de politie in Australië het onderzoek naar de verdwijning over aan de ‘coroner’ van de staat New South Wales (NSW). Dat is een soort onderzoeksrechter die de oorzaak bij bepaalde overlijdens moet vaststellen.

Een eerste hoorzitting zal op 1 oktober doorgaan in Sydney, meldt een woordvoerder van de coroner aan Belga. Het gaat om ‘een administratieve vergadering’ met de verschillende partijen. Van maandag 29 november tot vrijdag 10 december volgt dan een onderzoek. Het bewijsmateriaal dat door Under investigation is verzameld, zal op dat moment aan de coroner worden voorgelegd, zo meldde het Australische programma.