Ballonvaarder en avonturier Wim Verstraeten (64) overleden

In Leuven is ballonvaarder Wim Verstraeten overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. De 64-jarige Sint-Niklazenaar was de bekendste Belgische ballonvaarder.

Wim Verstraeten werd geboren in Sint-Niklaas, de Oost-Vlaamse stad die gekend staat als de ballonstad en hij overleed tijdens het weekend van de Vredefeesten, een grootschalige ballonhappening waarbij tientallen ballonnen opstijgen tijdens een evenement dat duizenden bezoekers trekt. De Oost-Vlaamse avonturier en ondernemer bouwde ook een succesvol ballonvaartbedrijf uit. Hij stond dan ook mee aan de wieg van de commerciële ballonluchtvaart in ons land, die hij uiterst geschikt zag dankzij de dichte bevolking. Op die manier kregen sponsors de kans om met een al dan niet opzichtige ballon veel aandacht te trekken.

‘Hij was een monument van de ballonvaart die wereldwijd werd geapprecieerd’, reageert burgemeester Lieven Dehandschutter van Sint-Niklaas op het nieuws.’ Verstraeten overleed in Leuven waar hij behandeld werd voor de ziekte van Huntington.

Verstraeten werd in 1985 de eerste Belg die met een ballon Het Kanaal overstak. Vijf jaar later vloog hij met een ballon over de Kilimanjaro en kwam hij in het nieuws toen hij in de jaren ‘90 pogingen ondernam om met een geavanceerde Rozièreballon, de Breitling Orbiter 1 (1997) en Breitling Orbiter 2 (1998), een ononderbroken vlucht rond de wereld te ondernemen.

In 1992 vloog hij wel over de Atlantische Oceaan en vestigde tijdens zijn carrière verschillende hoogterecords.