Grootste Britse werkgeversorganisatie waarschuwt voor fikse personeelstekorten

Als de Britse overheid niet snel maatregelen treft om personeelstekorten in onder meer transport en logistiek aan te pakken, anders duurt het zeker twee jaar voordat alle vacatures opgevuld zijn.

Daar waarschuwt CBI, de grootste Britse werkgeversorganisatie maandag voor. CBI verwacht vooral problemen met het opvullen van vacatures voor fruitplukkers, fabrieksarbeiders en werktuigbouwkundigen.

Eerder kampten Britse supermarkten met bevoorradingsproblemen, vanwege een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs. Sommige winkels hadden hierdoor lege schappen. Bij McDonalds waren tijdelijk geen milkshakes en dranken in flesjes te krijgen, omdat die producten teveel ruimte innemen in een vrachtwagen. De fastfoodketen gaf liever voorrang aan burgers en garnering.

Cursussen

‘Wachten tot de tekorten zichzelf oplossen, is niet de manier om een economie te runnen’, zegt CBI-voorzitter Tony Danker in een verklaring. Hij stelt voor dat de Britse overheid cursussen aan gaat bieden in de vakgebieden waar de meeste vacatures zijn. Ook vindt Danker dat er gebruik moet worden gemaakt van gerichte immigratie om de gaten op te vullen.

Ook de horeca in het Verenigd Koninkrijk heeft last van een gebrek aan werknemers en waarschuwde al eerder voor de gevolgen daarvan. Voor de Brexit en de coronapandemie vervulden werknemers uit de Europese Unie vervulden de helft van de vacatures in de horeca. Veel van hen keerden door een gebrek aan werk terug naar hun thuisland. Nieuwe migranten uit de EU komen het Verenigd Koninkrijk moeilijk binnen vanwege de nieuwe brexitwetgeving en strenge visumvoorschriften.