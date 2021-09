Vrijdag raakte de driejarige AJ Elfalak vermist, nadat hij was weggelopen van het landgoed van zijn familie. Na een grote zoekactie vond de politie van New South Wales de peuter na vier dagen terug in de Australische wildernis. Vanuit een helikopter kon men zien hoe het kind uit een modderplas aan het drinken was. Zijn familie was door het dolle heen, toen ze hoorden dat hij terecht was.