Taliban claimen ‘volledige controle’ over Panjshirvallei

De taliban hebben de Panjshirvallei ingenomen. Dat heeft Zabihullah Mujahid, de officiële woordvoerder van de fundamentalistische beweging in Afghanistan, maandagochtend bekendgemaakt. De woordvoerder van de verzetsstrijders ontkent dit echter aan BBC.

Op sociale media circuleren foto’s van talibanstrijders voor de poort naar de residentie van de gouverneur van de noordelijke provincie. ‘Met deze overwinning is ons land nu volledig uit het slop van oorlog. Mensen zullen in vrijheid, vrede en welvaart leven’, aldus Mujahid.

‘Opstandelingen werden gedood en de gerespecteerde bevolking van Panjshir werd gered van gijzelnemers. Niemand zal worden gediscrimineerd: het zijn allemaal onze broeders en we zullen samenwerken, voor een land en een doel.’

‘Het is niet waar, de taliban hebben Pansjhir niet veroverd’, zei de woordvoerder van de verzetsstrijders in de Pansjhirvallei, Ali Maisam, aan BBC. Op Twitter stelde de groep ook dat ze ‘aanwezig zijn op alle strategische posities in de vallei om door te gaan met vechten. We zullen blijven vechten tot rechtvaardigheid en vrijheid overwinnen.’

Op verschillende sociale media roept Ahmad Massoud, de leider van het Nationaal Verzetsfront van Afghanistan (NRFA), op tot een nationale opstand tegen de taliban: ‘Waar je ook bent, binnen of buiten Afghanistan, ik roep je op om een nationale opstand te lanceren voor de waardigheid, vrijheid en welvaart in ons land.’