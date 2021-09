RTBF-journaliste interviewde Salah Abdeslam op terugweg van Parijs

Een journaliste van RTBF-radio heeft Salah Abdeslam toevallig geïnterviewd tijdens de wegcontroles die in de uren na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 werden gehouden aan de Frans-Belgische grens.

Tijdens een gezamenlijke controle door de douane, de Belgische politie en de Franse gendarmerie, stapte Charlotte Legrand af op een auto om een paar vragen te stellen.

‘Er zaten drie jonge mensen in die er erg moe uitzagen, hun gezichten getekend. De man achteraan zat geduffeld in een soort donsjack of een slaapzak’, vertelt ze op de website RTBF.be. Het betreft Salah Abdeslam, dan nog niet geïdentificeerd als publieksvijand nummer 1. Het trio kan na de controle zorgeloos vertrekken.

Legrand vroeg het drietal wat ze van de controles vonden. Met Mohamed Amri en Hamza Attou zegt Abdeslam dat het volgens hem normaal is dat er zoveel controles zijn. Volgens hem worden er vooral buitenlandse nummerplaten gecontroleerd. ‘Spaans, Nederlands, Frans. Sommige Belgen ook’, zegt Abdeslam.

‘Niet bepaald sympathiek’

De journaliste vond de drie ‘niet bepaald sympathiek, maar ze beantwoordden mijn vragen terwijl hun identiteitskaart werd gecontroleerd’. Toen ze hun papieren terugkregen, braken ze het gesprek af en rolden hun raam op. ‘Ze schopten me er een beetje uit.’

Later, in de gevangenis, tijdens een gesprek met Mohamed Bakkali, een van de logistieke medewerkers van de aanslagen van 13 november, zei Abdeslam dat hij vragen van een journaliste had beantwoord.