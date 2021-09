Zes extra bussen voor Buggenhouts leerlingenvervoer

De Lijn zal in totaal zes extra bussen inleggen voor het vervoer van leerlingen met een beperking in Buggenhout. Dat zijn er twee meer dan de vier waar de Oost-Vlaamse scholengroep voor buitengewoon onderwijs recht op heeft, maar die ze nog niet gekregen had.

In het begin van het schooljaar doken heel wat problemen op omdat de nodige bussen niet beschikbaar waren. Sommige ritten duurden daardoor veel te lang en enkele kinderen moesten erg vroeg opstaan om tijdig op school te geraken.

De situatie veroorzaakte vorige week verontwaardiging en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open vld) beloofde eind vorige week 1,8 miljoen euro om het probleem aan te pakken. Ook op korte termijn is het probleem aangepakt, bevestigt de directie van Blijdorp, een school waar vorige week een 4-jarige kleuter gevraagd werd om al om 5.56 uur klaar te staan voor een urenlange rit.

• Vijf uur op de schoolbus geen uitzondering voor buitengewoon onderwijs

Het ontbreken van twee van vier bijkomende coronabussen had daar voor een onhaalbaar draaiboek gezorgd, dat uiteindelijk door de directie werd geweigerd. De Lijn ging op zoek naar bijkomende capaciteit en maandag waren de twee beloofde bussen beschikbaar.

‘Die twee bussen zijn vanochtend uitgereden’, zegt directrice Ria Vermeulen. ‘Een bus was goed op tijd, de andere had een beetje vertraging. Maar het ging om een nieuwe chauffeur en een nieuwe begeleider. Die moeten nog wat wennen, dat is normaal.’ De school zag zich maandag niet gedwongen om leerlingen extreem vroeg te laten opstaan. De bussen halen leerlingen op vanaf 7 uur en 7.30 uur.

De Lijn communiceert maandag dat er nog eens twee bijkomende bussen ingezet zullen worden, zodat bijvoorbeeld een later vertrekuur voor sommige leerlingen bespreekbaar wordt. ‘Ik ben daar heel blij mee’, zegt de schooldirectice. ‘Soms komt alles goed.’

Diverse scholen zullen binnenkort trouwens bijkomende bussen krijgen. De Lijn bekijkt of er bij de huidige exploitanten ruimte is om deze ritten al in september te laten rijden. Er komt ook een aanbesteding om voor alle bijkomende ritten uitvoerders te vinden vanaf 1 oktober tot het einde van het schooljaar.