Uitspraak zaak-MH17 volgt pas ten vroegste over een jaar

De rechtbank in het Nederlandse Den Haag zal niet eerder dan september 2022 en niet later dan december 2022 een uitspraak doen in de zaak-MH17, zo is maandag bekendgemaakt bij een zitting over de vliegramp.

Er zijn drie specifieke data in 2022 genoemd waarop het vonnis mogelijk wordt voorgelezen. Het gaat om 22 september, 17 november of 15 december 2022. De rechtbank kan nu nog niet inschatten hoe lang het precies zal duren om tot een oordeel te komen vanwege de omvang en complexiteit van de zaak, liet de voorzitter weten.

Vanaf half november dit jaar wordt het requisitoir van het Openbaar Ministerie verwacht, dat uitmondt in een strafeis.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald in Oost-Oekraïne. Uit onderzoek van een internationaal onderzoeksteam is gebleken dat dit met een Buk-raket is gedaan, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten die niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen waren bijna tweehonderd Nederlanders, ook vier Belgen kwamen om het leven.

Het Openbaar Ministerie vervolgt vier mannen voor hun vermeende betrokkenheid bij de ramp. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen Poelatov laat zich bijstaan door advocaten, de anderen hebben niets laten horen.

De komende drie weken zijn de zittingen gereserveerd voor het spreekrecht van de nabestaanden. Ongeveer negentig van hen maken hiervan gebruik. De strafzaak is in maart 2020 begonnen.