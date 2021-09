De stad brugge kocht 125 ondeugdelijke CO 2 -meters. De toestellen voldoen niet aan de richtlijnen en meten de ruimte niet continu, maar slechts eenmalig. Waar moet een CO 2 -meter allemaal aan voldoen en hoe koop je de beste?

De overheid heeft richtlijnen opgesteld voor luchtzuivering die verspreiding van het coronavirus moet tegengaan. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft op de website tips over aanschaf en gebruik van luchtmeters die moeten controleren of de ruimte effectief verlucht wordt. Zoals het Brugse stadsbestuur inmiddels weet, is het belangrijk om een meter te kiezen die continu, of in ieder geval regelmatig meet, niet slechts eenmalig. Verzeker ook dat er een batterij in het toestel zit, zodat het apparaat bij stroomuitval gewoon doorgaat met registreren.

Locatie

Kies voor een ruim meetbereik, zeker tussen 2.000 en 5.000 ppm (parts per million, delen per miljoen delen), met name in ruimtes waar veel mensen langere tijd samenkomen, want daar kunnen de waarden snel oplopen. Controleer of deze waarden al ingesteld staan, of dat dit nog gedaan moet worden. Check ook of de meetfout niet te groot is, zeker bij lagere waarden mag deze niet groter dan 10 procent zijn.

Hang een CO 2 -meter op zeker anderhalve meter afstand van een open raam, deur en het ventilatiesysteem, anders worden de waarden niet correct gemeten. Adem ook niet dicht bij het apparaat uit. Let erop of het geluid uit te schakelen is. Er zijn meters die gaan piepen als het apparaat een bepaald niveau bereikt, dat kan tijdens een les of bespreking storend zijn.

Geheugenkaartje

En wat als het internet uitvalt en het toestel tijdelijk geen waarden door kan geven? Worden deze dan opgeslagen? Zo ja, waarop? Er zijn CO 2 -meterproducenten die de gemeten gegevens opslaan in een eigen datasysteem, wat handig klinkt, maar in de praktijk betekent dat je zolang het apparaat meegaat vastzit aan het systeem van de leverancier en niet de vrijheid hebt om een eigen platform te kiezen.

En wat gebeurt er eigenlijk met die opgeslagen data? Wie is de eigenaar van die gegevens? Worden deze gegevens gedeeld met derden? Stel deze vragen aan de fabrikant of leverancier van het apparaat. Het veiligste zijn de toestellen die de waarden op een geheugenkaartje kunnen opslaan, zodat ze niet verloren gaan bij stroomonderbreking of een internetstoring, en zodat kwaadwillenden er niet al te gemakkelijk bij kunnen.